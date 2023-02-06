Andre Luiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Luiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Luiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Luiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Luiz 13 Mart 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Luiz Ribeiro da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Luiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ILC Sports yapmaktadır. Andre Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Luiz'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Luiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Luiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Luiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Luiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2019 yılında Ceará

1 Şubat 2022 yılında Ceará SC

Andre Luiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Luiz şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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