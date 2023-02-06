Chay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chay 29 Eylül 1990 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Chayene Medeiros Oliveira Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chay Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricardo Mestre yapmaktadır. Chay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chay'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2019 yılında América-RJ

13 Aralık 2019 yılında AA Portuguesa

25 Mayıs 2021 yılında Botafogo

31 Ağu 2021 yılında AA Portuguesa

1 Eylül 2021 yılında Botafogo

28 Temmuz 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Botafogo

2 Ocak 2023 yılında Ceará SC

31 Aralık 2023 yılında Botafogo

Chay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chay şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.