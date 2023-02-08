Nicolas Careca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Careca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Careca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Careca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Careca 18 Mayıs 1997 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolas Mores da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Careca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Careca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Careca'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Careca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Careca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Careca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Careca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2017 yılında Grêmio U20

19 Ocak 2018 yılında Oeste FC-SP

31 Temmuz 2018 yılında Grêmio U20

1 Ağu 2018 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2019 yılında Grêmio U20

30 Ağu 2019 yılında Estoril Praia

14 Haziran 2021 yılında CRB

25 Şubat 2022 yılında Guarani

30 Kasım 2023 yılında CRB

Nicolas Careca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Careca şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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