Derek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derek 2 Aralık 1997 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Derek Freitas Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMIBG yapmaktadır. Derek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derek'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Derek Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Derek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2017 yılında Artsul-RJ

8 Kasım 2017 yılında Madureira-RJ

1 Nisan 2019 yılında Artsul-RJ

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ekim 2019 yılında Metalist 1925

1 Nisan 2022 yılında Chapecoense

30 Haziran 2022 yılında Metalist 1925

1 Temmuz 2022 yılında Chapecoense

1 Ocak 2023 yılında Guarani

Derek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derek şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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