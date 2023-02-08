Lucao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucao 23 Mart 1996 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Afonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Lucao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucao'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında São Paulo

30 Ağu 2017 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2018 yılında São Paulo

3 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2019 yılında Goiás EC

23 Şubat 2021 yılında CSA

20 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

8 Nisan 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Guarani

Lucao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucao şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lucao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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