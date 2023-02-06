Fabricio Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Daniel 23 Temmuz 1997 tarihinde Araraquara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabrício Daniel de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Daniel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG Soccer yapmaktadır. Fabricio Daniel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Daniel'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Santos B

1 Ocak 2019 yılında Cianorte

1 Ocak 2020 yılında Noroeste-SP

18 Haziran 2020 yılında Cuiabá-MT

24 Eylül 2020 yılında Mirassol-SP

8 Temmuz 2021 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Mirassol-SP

7 Nisan 2022 yılında Coritiba FC

Fabricio Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Daniel şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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