Jean Pedroso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pedroso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pedroso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pedroso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pedroso 28 Ocak 2004 tarihinde Carembei şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Henrique Carneiro Pedroso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pedroso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFA yapmaktadır. Jean Pedroso, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Pedroso'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Pedroso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Pedroso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jean Pedroso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pedroso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Jean Pedroso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pedroso şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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