Thalisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thalisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thalisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thalisson 20 Ocak 2002 tarihinde Bauru şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thalisson Gabriel Pereira Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thalisson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Thalisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına - tarihinde katılmıştır. Thalisson'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thalisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thalisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thalisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thalisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thalisson şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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