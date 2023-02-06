Luan Polli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Polli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Polli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Polli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Polli 6 Nisan 1993 tarihinde Meleiro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Polli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Polli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia 90 Minutos yapmaktadır. Luan Polli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luan Polli'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Polli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luanpolli/

Luan Polli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan Polli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Polli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Polli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Flamengo

22 Temmuz 2014 yılında Figueirense FC

12 Ağu 2016 yılında Boa Esporte

29 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında Naxxar Lions FC

31 Temmuz 2018 yılında Sport Recife

30 Temmuz 2021 yılında Atlético-GO

29 Temmuz 2022 yılında Fortaleza

Luan Polli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Polli şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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