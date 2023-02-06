Boschilia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boschilia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boschilia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boschilia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boschilia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boschilia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Boschilia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boschilia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boschilia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boschilia 5 Mart 1996 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Boschilia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boschilia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Boschilia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Boschilia'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Boschilia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Boschilia

http://instagram.com/boschilia/

http://www.facebook.com/GBoschilia

Boschiliaboyu ve yaşı kaç

Boschilia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Boschilia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Boschilia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boschilia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2014 yılında São Paulo

11 Ağu 2015 yılında Monaco

9 Ocak 2016 yılında Standard Liège

30 Haziran 2016 yılında Monaco

7 Ağu 2018 yılında FC Nantes

30 Haziran 2019 yılında Monaco

28 Ocak 2020 yılında Internacional

12 Ağu 2022 yılında Coritiba FC

Boschilia kimdir

Boschilia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boschilia şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guarani FC (2009-12)

Boschilia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Boschilia nereli

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