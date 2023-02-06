Jhon Chancellor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Chancellor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Chancellor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Chancellor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Chancellor 2 Ocak 1992 tarihinde Puerto Ordaz şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Venezuela uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhon Carlos Chancellor Cedeño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Chancellor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jhon Chancellor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Chancellor'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jhon Chancellor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonchancellor4/

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Jhon Chancellor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhon Chancellor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhon Chancellor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Chancellor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Deportivo Lara

6 Temmuz 2015 yılında Mineros

1 Temmuz 2016 yılında Dep. La Guaira

31 Aralık 2016 yılında Mineros

1 Ocak 2017 yılında Delfín SC

1 Ocak 2018 yılında Anji Mahaçkale

14 Şubat 2019 yılında Al-Ahli SC

21 Temmuz 2019 yılında Brescia

28 Şubat 2022 yılında Zaglebie Lubin

11 Ağu 2022 yılında Coritiba FC

Jhon Chancellor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Chancellor şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Chancellor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 4 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 3 gol atmıştır.

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