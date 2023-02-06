Junior Urso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Urso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Urso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Urso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junior Urso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Urso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Junior Urso

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Urso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Urso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Urso 10 Mart 1989 tarihinde Taboão da Serra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ocimar de Almeida Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Urso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mjf Publicidade e Promoções yapmaktadır. Junior Urso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Urso'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Urso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JrUrso

http://www.instagram.com/jr.urso/

Junior Ursoboyu ve yaşı kaç

Junior Urso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Urso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Urso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Urso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Santo André

1 Nisan 2009 yılında Palestra-SP

1 Aralık 2009 yılında Santo André

1 Ağu 2010 yılında Ituano

1 Kasım 2010 yılında Santo André

1 Ocak 2011 yılında Ituano

1 Mayıs 2011 yılında Paraná

1 Eylül 2011 yılında Avaí FC

1 Ocak 2012 yılında Coritiba FC

1 Aralık 2012 yılında Avaí FC

1 Ocak 2013 yılında Coritiba FC

16 Şubat 2014 yılında SD Luneng

13 Şubat 2016 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2016 yılında SD Luneng

9 Ocak 2017 yılında GZ R&F

2 Şubat 2019 yılında Corinthians

13 Ocak 2020 yılında Orlando

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Junior Urso kimdir

Junior Urso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Urso şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Junior Urso nereli

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