Marcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcao 19 Nisan 2000 tarihinde São Sebastião şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marco Antônio Amorim de Oliveira Montes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LCT SOCCER yapmaktadır. Marcao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 31 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Marcao'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2021 yılında Coritiba FC

Marcao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcao şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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