Sidnei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidnei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidnei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidnei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidnei 28 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sidnei Fernandes Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidnei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sidnei, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sidnei'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sidnei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sidnei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sidnei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidnei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Sidnei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidnei şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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