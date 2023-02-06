Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrique 14 Ekim 1986 tarihinde Marechal Cândido Rondon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Henrique Adriano Buss şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrique Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mais Sports Brazil yapmaktadır. Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 20 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Henrique'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/henriqueabuss

http://www.facebook.com/henriqueabuss

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Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Coritiba FC B

1 Ocak 2006 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2008 yılında Desp. Brasil

2 Ocak 2008 yılında Palmeiras

30 Haziran 2008 yılında Desp. Brasil

22 Temmuz 2008 yılında Barcelona

23 Temmuz 2008 yılında Leverkusen

30 Haziran 2009 yılında Barcelona

31 Ağu 2009 yılında Racing

30 Haziran 2011 yılında Barcelona

15 Temmuz 2011 yılında Palmeiras

30 Haziran 2012 yılında Barcelona

1 Temmuz 2012 yılında Palmeiras

30 Ocak 2014 yılında Napoli

11 Ocak 2016 yılında Fluminense

26 Ocak 2018 yılında Corinthians

15 Ağu 2019 yılında Ittihad Kalba

3 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2020 yılında B SAD

20 Mayıs 2021 yılında Coritiba FC

Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrique şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrique Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Londrina EC (1997-1998);Coritiba FC (1998-2006);

Brezilya takımında 15 numaralı formasıyla 7 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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