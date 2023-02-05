Benjamin Kuscevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kuscevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Kuscevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Kuscevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Kuscevic 2 Mayıs 1996 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Şili,Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamín Kuščević Jaramillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Kuscevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Benjamin Kuscevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Benjamin Kuscevic'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Kuscevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/benjakuscevic13/

Benjamin Kuscevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Kuscevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Kuscevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Kuscevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında U. Católica

29 Ağu 2014 yılında Real Madrid U19

30 Haziran 2015 yılında U. Católica

9 Kasım 2020 yılında Palmeiras

Benjamin Kuscevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Kuscevic şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Benjamin Kuscevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 3 numaralı formasıyla 21 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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