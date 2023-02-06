Alef Manga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alef Manga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alef Manga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alef Manga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alef Manga 29 Kasım 1994 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alef Mangueira Severino Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alef Manga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pantera yapmaktadır. Alef Manga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alef Manga'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alef Manga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alef Manga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alef Manga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alef Manga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Jabaquara-SP

1 Ocak 2013 yılında São Vicente-SP

1 Ocak 2015 yılında Bandeirante

1 Nisan 2016 yılında Jabaquara-SP

1 Ocak 2017 yılında Cascavel-PR

1 Haziran 2017 yılında Maringá FC

1 Ocak 2018 yılında FC Cascavel

31 Mayıs 2018 yılında Maringá FC

29 Ağu 2018 yılında Oliveirense

1 Ocak 2019 yılında Santa Rita

20 Ocak 2019 yılında Coruripe

1 Nisan 2019 yılında Santa Rita

15 Nisan 2019 yılında ASA

26 Temmuz 2019 yılında Santa Rita

8 Ocak 2020 yılında Resende-RJ

4 Eylül 2020 yılında Coruripe

24 Eylül 2020 yılında Volta Redonda

25 Ocak 2021 yılında Coruripe

29 Ocak 2021 yılında Volta Redonda

19 Mayıs 2021 yılında Goiás EC

30 Kasım 2021 yılında Volta Redonda

19 Ocak 2022 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında Volta Redonda

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Alef Manga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alef Manga şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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