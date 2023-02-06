Natanael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natanael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natanael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natanael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natanael 5 Ocak 2002 tarihinde Braganey şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Natanael Moreira Milouski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natanael Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Master Talents yapmaktadır. Natanael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Natanael'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Natanael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Natanael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Natanael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natanael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2021 yılında Coritiba FC

Natanael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natanael şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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