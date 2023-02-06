Victor Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Luis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Luis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Luis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Luis 23 Haziran 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya,Litvanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Luis Chuab Zamblauskas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Luis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Victor Luis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Luis'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Luis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victor.luis16/

Victor Luisboyu ve yaşı kaç

Victor Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto B

30 Haziran 2013 yılında Palmeiras U20

1 Temmuz 2013 yılında Palmeiras

24 Haziran 2015 yılında Ceará SC

30 Kasım 2015 yılında Palmeiras

11 Mayıs 2016 yılında Botafogo

31 Aralık 2017 yılında Palmeiras

3 Ağu 2020 yılında Botafogo

28 Şubat 2021 yılında Palmeiras

5 Ocak 2022 yılında Ceará SC

31 Aralık 2022 yılında Palmeiras

3 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Victor Luis kimdir

Victor Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Luis şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Luis nereli

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