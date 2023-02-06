Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel 27 Eylül 1992 tarihinde Unaí şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Vasconcelos Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OficialGabri01

http://www.instagram.com/gabrielvfofficial/

http://www.facebook.com/gabrielvasconcelos01

Gabrielboyu ve yaşı kaç

Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cruzeiro U20

1 Temmuz 2012 yılında Milan

1 Eylül 2014 yılında Carpi

30 Haziran 2015 yılında Milan

15 Temmuz 2015 yılında Napoli

30 Haziran 2016 yılında Milan

10 Ocak 2017 yılında Cagliari

30 Haziran 2017 yılında Milan

30 Ocak 2018 yılında Empoli

30 Haziran 2018 yılında Milan

17 Ağu 2018 yılında Perugia

3 Temmuz 2019 yılında Lecce

22 Temmuz 2022 yılında Coritiba FC

Gabriel kimdir

Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 1 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel nereli

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