Liziero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liziero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liziero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liziero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liziero 7 Şubat 1998 tarihinde Jales şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Matheus Liziero Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liziero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Liziero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Liziero'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Liziero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor.liziero/

Liziero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liziero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Liziero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liziero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Paulo

24 Ocak 2022 yılında Internacional

31 Aralık 2022 yılında São Paulo

9 Şubat 2023 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2023 yılında São Paulo

Liziero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liziero şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Liziero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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