Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manoel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manoel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manoel 8 Haziran 1996 tarihinde Natividade şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manoel Ferreira Lima Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manoel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Manoel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 11 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Manoel'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manoel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manoel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manoel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manoel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2017 yılında CRB

27 Nisan 2018 yılında Apucarana

11 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Cabofriense

11 Nisan 2019 yılında Tombense

11 Eylül 2019 yılında Bilinmiyor

30 Kasım 2019 yılında Tombense

Manoel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manoel şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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