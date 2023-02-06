Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Felipe 17 Mayıs 2001 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Felipe Hungria Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Felipe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JVDA Sports yapmaktadır. Luis Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Felipe'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Felipe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_luishungria/

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Luis Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2020 yılında PSV U19

1 Temmuz 2020 yılında PSV U21

19 Temmuz 2022 yılında Cruzeiro

Luis Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Felipe şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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