Daniel Amorim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Amorim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Amorim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Amorim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Amorim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Amorim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Amorim

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Amorim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Amorim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Amorim 15 Eylül 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Amorim Dias da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Amorim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Amorim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Amorim'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Amorimboyu ve yaşı kaç

Daniel Amorim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Amorim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Amorim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Amorim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2011 yılında Brasiliense FC

28 Haziran 2012 yılında Tupi FC

20 Ocak 2013 yılında Tombense

1 Haziran 2013 yılında Madureira-RJ

31 Aralık 2013 yılında Tombense

2 Ocak 2014 yılında Duque de Caxias

2 Nisan 2014 yılında Tombense

5 Temmuz 2016 yılında Cuiabá-MT

15 Mayıs 2017 yılında Paysandu SC

31 Aralık 2017 yılında Tombense

23 Ağu 2018 yılında Avaí FC

31 Aralık 2018 yılında Tombense

1 Ocak 2019 yılında Avaí FC

30 Ekim 2020 yılında CRB

31 Mart 2021 yılında Tombense

27 Mayıs 2021 yılında Vasco da Gama

30 Aralık 2021 yılında Tombense

6 Nisan 2022 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Daniel Amorim kimdir

Daniel Amorim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Amorim şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Daniel Amorim nereli

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