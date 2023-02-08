Keke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keke 11 Ekim 1995 tarihinde Marília şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo de Souza Júnior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keke Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Keke'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Keke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tombense

2 Ocak 2018 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2018 yılında Tombense

12 Aralık 2018 yılında Vila Nova FC

30 Kasım 2019 yılında Tombense

16 Aralık 2019 yılında Ituano

30 Nisan 2020 yılında Tombense

6 Temmuz 2020 yılında Figueirense FC

11 Kasım 2020 yılında Tombense

25 Haziran 2021 yılında Cruzeiro

30 Kasım 2021 yılında Tombense

Keke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keke şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.