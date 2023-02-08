Wisney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wisney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wisney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wisney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wisney 10 Haziran 1999 tarihinde Itumbiara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wisney Junio Dias Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wisney Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wisney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wisney'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wisney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wisney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wisney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wisney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fluminense U20

6 Eylül 2017 yılında STK Samorin

31 Aralık 2017 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2020 yılında Fluminense U23

1 Mart 2021 yılında Boavista SC

16 Haziran 2021 yılında Fluminense U23

26 Ocak 2022 yılında Bangu-RJ

29 Mart 2022 yılında Fluminense U23

1 Ocak 2023 yılında Tombense

Wisney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wisney şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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