Keylon Batiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keylon Batiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keylon Batiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keylon Batiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keylon Batiz 1 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Nikaragua uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Keylon Jeffrey Batiz Slate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keylon Batiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PC FOOT TALENTS yapmaktadır. Keylon Batiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keylon Batiz'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keylon Batiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keylon Batiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Keylon Batiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keylon Batiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2023 yılında Tombense

Keylon Batiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keylon Batiz şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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