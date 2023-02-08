Guilherme Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Santos 5 Şubat 1988 tarihinde Jequié şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Santos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Guilherme Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Santos'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guilherme Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guilherme Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında UD Almería

1 Temmuz 2010 yılında Real Valladolid

1 Şubat 2011 yılında UD Almería

10 Mart 2011 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2012 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2012 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2013 yılında Santos FC

11 Ağu 2013 yılında Atlético-MG

12 Ağu 2013 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2013 yılında Atlético-MG

21 Ocak 2014 yılında EC Bahia

5 Ocak 2015 yılında Tombense

10 Ocak 2015 yılında Fluminense

5 Mayıs 2015 yılında Tombense

15 Haziran 2015 yılında Criciúma EC

12 Ocak 2016 yılında Sampaio Corrêa

1 Temmuz 2016 yılında Anorthosis

16 Haziran 2017 yılında Fortaleza

1 Eylül 2017 yılında Paysandu SC

6 Ocak 2018 yılında Tombense

9 Ocak 2018 yılında Júbilo Iwata

15 Mayıs 2018 yılında Tombense

23 Temmuz 2018 yılında Paysandu SC

31 Aralık 2018 yılında Tombense

18 Ocak 2019 yılında Paraná

30 Kasım 2019 yılında Tombense

13 Ocak 2020 yılında Botafogo

23 Eylül 2021 yılında Tombense

24 Eylül 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Tombense

19 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2023 yılında Tombense

Guilherme Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Santos şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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