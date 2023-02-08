Leo Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Lang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Lang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Lang

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Lang 5 Ağu 1999 tarihinde Cotriguaçu şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Lang Lopes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Lang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBC Talent Group yapmaktadır. Leo Lang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Lang'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Langboyu ve yaşı kaç

Leo Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2018 yılında Jataiense-GO

31 Aralık 2018 yılında Vila Nova U20

1 Ağu 2019 yılında Bilinmiyor

4 Ekim 2019 yılında América-MG

11 Mart 2021 yılında Paraná

30 Kasım 2021 yılında América-MG

19 Ocak 2022 yılında Tombense

Leo Lang kimdir

Leo Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Lang şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Leo Lang nereli

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