Ze Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Vitor 9 Şubat 2001 tarihinde Goiana şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Vitor Lima Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Vitor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Vitor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Vitor'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ze Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ze Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Vitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2022 yılında EC Bahia

1 Ocak 2023 yılında Tombense

Ze Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Vitor şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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