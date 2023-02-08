Vander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vander 13 Eylül 1998 tarihinde São Luis şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vander Tavares Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vander Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 17 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Vander'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Tombense

10 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

10 Aralık 2020 yılında Tombense

24 Haziran 2021 yılında Moto Club MA

23 Aralık 2021 yılında Tombense

14 Ocak 2022 yılında Primavera

7 Nisan 2022 yılında Tombense

24 Haziran 2022 yılında Moto Club MA

5 Eylül 2022 yılında Tombense

6 Eylül 2022 yılında Maranhão-MA

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Vander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vander şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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