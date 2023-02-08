Alex Sandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Sandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Sandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Sandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Sandro 20 Ağu 1995 tarihinde Petrolina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Sandro de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Sandro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Alex Sandro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Sandro'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Sandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Sandro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Sandro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Sandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Cruzeiro U20

14 Haziran 2016 yılında Campinense-PB

8 Aralık 2016 yılında Cuiabá-MT

8 Mayıs 2017 yılında Juazeirense-BA

21 Kasım 2017 yılında Globo FC

1 Eylül 2018 yılında Juazeiro-BA

11 Aralık 2018 yılında Remo

15 Ekim 2019 yılında Juazeiro-BA

17 Ocak 2020 yılında Brusque-SC

30 Kasım 2020 yılında Juazeiro-BA

5 Şubat 2021 yılında Chungnam Asan

21 Ocak 2022 yılında Brusque-SC

16 Ocak 2023 yılında Tombense

16 Ocak 2023 yılında Tombense

16 Ocak 2023 yılında Tombense

Alex Sandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Sandro şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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