Rhayner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhayner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhayner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhayner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhayner 5 Eylül 1990 tarihinde Serra şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rhayner Santos Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhayner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Rhayner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rhayner'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rhayner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/90rhaynerr

http://www.instagram.com/90rhayner/

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Rhayner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rhayner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rhayner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhayner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Barueri-SP

1 Mayıs 2009 yılında Marília

31 Ağu 2009 yılında Barueri-SP

1 Mayıs 2010 yılında FC Cascavel

31 Ağu 2010 yılında Barueri-SP

1 Mayıs 2011 yılında Tombense

1 Haziran 2011 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2011 yılında Tombense

1 Şubat 2012 yılında Linense-SP

30 Nisan 2012 yılında Tombense

1 Mayıs 2012 yılında Náutico

31 Aralık 2012 yılında Tombense

1 Ocak 2013 yılında Fluminense

31 Aralık 2013 yılında Tombense

1 Ocak 2014 yılında EC Bahia

31 Ekim 2014 yılında Tombense

6 Şubat 2015 yılında EC Vitória

31 Aralık 2015 yılında Tombense

14 Ocak 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında Tombense

2 Şubat 2017 yılında Kawasaki Front.

1 Ocak 2018 yılında Tombense

24 Ocak 2018 yılında EC Vitória

1 Ocak 2019 yılında Tombense

1 Mart 2019 yılında Sanf. Hiroshima

1 Ocak 2020 yılında Tombense

1 Şubat 2020 yılında Sanf. Hiroshima

1 Ocak 2021 yılında Tombense

1 Şubat 2021 yılında Sanf. Hiroshima

1 Ocak 2022 yılında Tombense

1 Şubat 2022 yılında Yokohama FC

1 Ocak 2023 yılında Tombense

Rhayner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhayner şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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