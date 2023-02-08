Joseph kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph 30 Aralık 1994 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Mauricio de Oliveira Figueiredo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unity Sports Management yapmaktadır. Joseph, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2019 yılında Vila Nova FC

22 Ocak 2020 yılında Capivariano FC

23 Ocak 2020 yılında América-MG

1 Mayıs 2021 yılında Capivariano FC

24 Mayıs 2021 yılında Cruzeiro

30 Kasım 2021 yılında Capivariano FC

21 Ocak 2022 yılında Botafogo-SP

5 Nisan 2022 yılında Capivariano FC

11 Nisan 2022 yılında Tombense

Joseph Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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