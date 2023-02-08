Jaderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaderson 12 Ağu 2000 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jáderson Flores dos Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaderson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Jaderson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaderson'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Santa Cruz

31 Ocak 2021 yılında Athletico U20

21 Ocak 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR B

6 Ocak 2023 yılında Tombense

31 Aralık 2023 yılında Athletico-PR B

Jaderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaderson şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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