Marcelinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelinho 11 Aralık 2002 tarihinde Anicuns şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo José de Lima Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Marcelinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelinho'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marcelinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2021 yılında Vasco U20

3 Şubat 2022 yılında Cruzeiro U20

7 Temmuz 2022 yılında Ferroviária

28 Temmuz 2022 yılında Cruzeiro U20

29 Temmuz 2022 yılında EC Água Santa

8 Kasım 2022 yılında Cruzeiro U20

16 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Tombense

Marcelinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelinho şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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