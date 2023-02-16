Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 19 Ocak 2003 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vitor Rafael de Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2021 yılında ABC FC

8 Temmuz 2021 yılında Tombense

17 Mart 2022 yılında Atlético-MG U20

1 Şubat 2023 yılında Tombense

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ABC Futebol Clube (RN) (2019-2021), Clube Atlético Mineiro (2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.