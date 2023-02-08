Caique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caique kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caique ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Caique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caique

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caique 3 Temmuz 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caíque Calito Costa Fernandes Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caique Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caique, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Caique'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caiqueboyu ve yaşı kaç

Caique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Caique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2020 yılında Operário-MT

31 Mayıs 2020 yılında Vila Nova U20

1 Temmuz 2020 yılında Vila Nova FC

18 Şubat 2021 yılında Tombense

5 Ağu 2021 yılında FC Porto B

30 Haziran 2022 yılında Tombense

Caique kimdir

Caique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caique şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Caique nereli

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