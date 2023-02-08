Emerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson 18 Ağu 1998 tarihinde Cacoal şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emerson Barbosa Rodrigues dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NT Pro Sports yapmaktadır. Emerson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emerson'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Santos FC

14 Aralık 2018 yılında Tupi FC

28 Şubat 2019 yılında CRAC (GO)

9 Mayıs 2019 yılında Vitória-ES

15 Ocak 2021 yılında Ferroviário-CE

16 Mart 2022 yılında Pouso Alegre

23 Mart 2022 yılında Ferroviário-CE

15 Ağu 2022 yılında Tombense

Emerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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