Mateus Buiate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Buiate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Buiate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Buiate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Buiate 2 Mart 2001 tarihinde Uberlândia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateus Antonio Pinheiro Buiate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Buiate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateus Buiate, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mateus Buiate'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateus Buiate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateus Buiate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateus Buiate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Buiate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2021 yılında Tombense

Mateus Buiate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Buiate şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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