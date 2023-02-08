Wesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley 25 Mart 2000 tarihinde Santa Cruz do Sul şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Augusto Henn Marth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Agencia yapmaktadır. Wesley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 20 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Wesley'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wesley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wesley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2019 yılında Tombense

21 Ocak 2019 yılında Figueirense FC

19 Kasım 2019 yılında Tombense

20 Kasım 2019 yılında Athletico-PR

15 Ekim 2020 yılında Tombense

16 Ekim 2020 yılında Grêmio B

18 Şubat 2021 yılında Tombense

5 Ağu 2021 yılında FC Porto B

30 Haziran 2022 yılında Tombense

Wesley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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