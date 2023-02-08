Roger Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Carvalho 10 Aralık 1986 tarihinde Arapongas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roger de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Carvalho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Roger Carvalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Roger Carvalho'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roger Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roger Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roger Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rio Branco

1 Mayıs 2007 yılında Iraty SC

1 Temmuz 2008 yılında Tombense

1 Ağu 2008 yılında Moscavide

1 Aralık 2008 yılında Tombense

1 Ocak 2009 yılında Guarani EC

1 Nisan 2009 yılında Tombense

1 Mayıs 2009 yılında Figueirense FC

1 Aralık 2011 yılında Tombense

1 Ocak 2012 yılında Genoa

30 Haziran 2012 yılında Tombense

17 Temmuz 2012 yılında Bologna

30 Haziran 2013 yılında Tombense

1 Temmuz 2013 yılında São Paulo

28 Temmuz 2014 yılında Tombense

29 Temmuz 2014 yılında EC Vitória

31 Aralık 2014 yılında Tombense

3 Ocak 2015 yılında Botafogo

31 Aralık 2015 yılında Tombense

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras

31 Aralık 2016 yılında Tombense

26 Ocak 2017 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2017 yılında Tombense

1 Ocak 2018 yılında Fortaleza

28 Şubat 2021 yılında Tombense

Roger Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Carvalho şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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