Matheus Frizzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Frizzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Frizzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Frizzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Frizzo 24 Temmuz 1998 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Henrique Frizzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Frizzo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Frizzo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Frizzo'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Frizzo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_frizzo/

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Matheus Frizzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Frizzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Frizzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Frizzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında São Paulo U17

5 Şubat 2018 yılında Grêmio B

27 Ocak 2020 yılında Grêmio

30 Temmuz 2020 yılında Atlético-GO

28 Ekim 2020 yılında Grêmio

29 Ekim 2020 yılında EC Vitória

31 Ocak 2021 yılında Grêmio

9 Mart 2021 yılında Botafogo

31 Aralık 2021 yılında Grêmio

22 Temmuz 2022 yılında Tombense

Matheus Frizzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Frizzo şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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