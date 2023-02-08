David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David 17 Ocak 1994 tarihinde Jaboatão şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Junior Manoel dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. David'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında ASEEV

26 Kasım 2015 yılında Náutico

11 Ocak 2016 yılında Anápolis

10 Mayıs 2016 yılında Náutico

3 Haziran 2016 yılında América-RN

30 Kasım 2016 yılında Náutico

1 Ocak 2018 yılında Tombense

David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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