Kazu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazu 9 Haziran 1999 tarihinde Seki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Kazu Rossato Yanagu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Kazu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 16 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Kazu'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kazu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kazu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2018 yılında Flamengo U20

16 Aralık 2019 yılında Tombense

15 Ocak 2020 yılında Paraná

31 Ocak 2021 yılında Tombense

25 Mart 2021 yılında Luverdense

3 Mayıs 2021 yılında Tombense

9 Haziran 2021 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Kazu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazu şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kazu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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