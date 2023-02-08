Bruno Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Silva 3 Ağu 1986 tarihinde Nova Lima şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Silva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grupo Empenho yapmaktadır. Bruno Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Silva'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunos.08/

Haberin Devamı

Bruno Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Avaí FC

1 Ağu 2009 yılında EC Bahia

30 Haziran 2010 yılında Avaí FC

1 Ocak 2013 yılında Ponte Preta

1 Haziran 2013 yılında Atlético-PR

1 Aralık 2013 yılında Ponte Preta

1 Nisan 2014 yılında Chapecoense

31 Aralık 2014 yılında Ponte Preta

25 Nisan 2015 yılında Chapecoense

31 Aralık 2015 yılında Ponte Preta

11 Şubat 2016 yılında Botafogo

4 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

8 Ocak 2019 yılında Fluminense

13 Ağu 2019 yılında Internacional

9 Ocak 2020 yılında Avaí FC

17 Ocak 2023 yılında Tombense

Bruno Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Silva şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.