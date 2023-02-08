Paulo Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Vitor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulo Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Vitor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Vitor 16 Eylül 1990 tarihinde Muriaé şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Vitor Freitas Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Vitor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Vitor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Vitor'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulo Vitorboyu ve yaşı kaç

Paulo Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulo Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Paulo Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Vitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Comercial-SP

1 Mayıs 2011 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2012 yılında Tupi FC

1 Nisan 2012 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2013 yılında Tanabi EC

1 Mayıs 2013 yılında Aracruz-ES

1 Ocak 2014 yılında Guarani EC

1 Ocak 2015 yılında Ivinhema-MS

29 Kasım 2017 yılında Tombense

20 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

19 Haziran 2019 yılında Mamoré-MG

6 Şubat 2020 yılında Ipatinga FC

3 Mart 2021 yılında Tombense

1 Ocak 2022 yılında Nacional (MG)

10 Ağu 2022 yılında Tombense

Paulo Vitor kimdir

Paulo Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Vitor şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paulo Vitor nereli

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