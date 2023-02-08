Matheus Paqueta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Paqueta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Paqueta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Paqueta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Paqueta 12 Mart 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Tolentino Coelho de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Paqueta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Matheus Paqueta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Matheus Paqueta'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Paqueta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Paqueta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Paqueta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Paqueta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2019 yılında Monza

30 Haziran 2019 yılında Tombense

5 Mart 2020 yılında CRB

3 Eylül 2020 yılında Tombense

16 Eylül 2020 yılında Joinville-SC

9 Ekim 2020 yılında Tombense

1 Temmuz 2021 yılında Boavista SC

15 Temmuz 2021 yılında Tombense

22 Temmuz 2021 yılında Uberlândia EC

28 Eylül 2021 yılında Tombense

Matheus Paqueta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Paqueta şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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