Elton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elton 17 Mart 1990 tarihinde Teodoro Sampaio şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elton Junior Melo Ataide şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elton Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Elton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elton'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2011 yılında Porto Alegre

31 Mayıs 2011 yılında Inter B

4 Mart 2013 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2013 yılında Internacional

6 Ocak 2014 yılında Paraná

1 Nisan 2014 yılında Internacional

2 Nisan 2014 yılında Ponte Preta

30 Haziran 2015 yılında Internacional

1 Temmuz 2015 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2018 yılında EC Bahia

10 Mart 2021 yılında Juventude

1 Ocak 2023 yılında Tombense

Elton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elton şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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