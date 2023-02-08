Ramon Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Pereira 19 Mayıs 1999 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramon dos Santos Pereira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Pereira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramon Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Ramon Pereira'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramon Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramon Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramon Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Avaí FC

31 Ocak 2021 yılında Tombense

24 Şubat 2021 yılında Metropolitano

20 Mayıs 2021 yılında Tombense

24 Ocak 2022 yılında Iporá EC

26 Temmuz 2022 yılında Tombense

Ramon Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Pereira şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.